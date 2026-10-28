Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

Telefé recorta escena de “Los Simpson” sobre Malvinas

Por Redacción

Telefé eliminó una escena de hace 32 años en “Los Simpson” en el capítulo “El heredero de Burns”, donde Krusty el Payaso menciona la ocupación de las Malvinas.

El recorte ocurrió sucedió el último sábado cuando era emitido el decimoctavo capítulo perteneciente a la quinta temporada de la serie animada. En el episodio, Burns busca un heredero y elige finalmente a Bart. Para intentar alejarlo de su familia, contrata al payaso Krusty para que le lleve una pizza en la misma hora en que se transmite su programa. Bart le pregunta cómo puede estar en dos lugares a la vez, y Krusty responde que están pasando un programa viejo y que nadie se da cuenta: entonces, en la versión original, lo muestran en la tevé anunciando que “tomaron las Islas Malvinas”, pero Telefé recortó esa parte de la escena.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?