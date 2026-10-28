Telefé recorta escena de “Los Simpson” sobre Malvinas

Telefé eliminó una escena de hace 32 años en “Los Simpson” en el capítulo “El heredero de Burns”, donde Krusty el Payaso menciona la ocupación de las Malvinas.

El recorte ocurrió sucedió el último sábado cuando era emitido el decimoctavo capítulo perteneciente a la quinta temporada de la serie animada. En el episodio, Burns busca un heredero y elige finalmente a Bart. Para intentar alejarlo de su familia, contrata al payaso Krusty para que le lleve una pizza en la misma hora en que se transmite su programa. Bart le pregunta cómo puede estar en dos lugares a la vez, y Krusty responde que están pasando un programa viejo y que nadie se da cuenta: entonces, en la versión original, lo muestran en la tevé anunciando que “tomaron las Islas Malvinas”, pero Telefé recortó esa parte de la escena.