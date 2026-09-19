Telos gratis para todos y todas

¡Ay, Lili! ¡Qué colorida!
¡Una chica al rojo vivo! ¿Por la primavera?
¡No! Nada que ver. Me hice del Partido Colorado.
¿Partido Colorado? No sabía que existía. ¿Quién lo lidera? ¿Duhalde? ¿Lousteau? ¿Lilita?
¡No, nena! ¡No es argento! Es del país del “Rojaijú”, ¿se acuerdan?
¿Arnaldo André? ¿Y qué tiene que ver con nuestra política?
Nada. Pero estoy pensando seriamente en hacerme ciudadana paraguaya.
¿Por?
¿No escucharon el discurso de campaña del candidato a Intendente de Itauguá?
¿Quién es?
Horacio Fernández. Prometió 24 horas de estadía gratis en los cuatro moteles de su familia si gana las elecciones municipales de octubre de 2026 con una diferencia de más de 10.000 votos.
¿Moteles o telos?
Telos. “Espacio Class”, “Pasión Class”, “Crucero del Amor”. Esto dijo: «Si ganamos por más de 10.000 votos de diferencia, ya está hablado con mi mamá y mi papá, vamos a liberar por 24 horas los cuatro moteles Espacio Class para que el pueblo itaugueño vaya a festejar como corresponde».
¿Y por qué habló con los “papás”?
Porque los telos son de ellos, es una empresa familiar.
¿Y cómo se le ocurrió semejante cosa?
Definió su estrategia como “motivación emocional para la militancia local”.
Me vino a la memoria la famosa frase: ¡A copular que se acaba el mundo!
Seré curiosa, ¿cuánto dura el turno en esos telos?
Supongo que en esta promoción apenas da para un rapidito, así lo aprovechan los militantes.
¡Pero no va a haber tiempo ni de cambiar las sábanas, Lili! ¡Qué asquete! ¡A cama caliente!
Y bueno, cada pareja podría llevar su propio juego de sábanas y toallas.
¿Y vos te anotaste? Sin ánimo de ofender, pero que yo sepa, no tenés con quién ir, amiga.
Quién te dice. Siempre hay un roto para un descosido. Pero dudo que consiga la ciudadanía antes del 8 de octubre. ¿Ustedes tienen algún contacto en el Consulado?
Olvidáte. ¿Será una moda ésta de ofrecer algo gratis a cambio de un voto? El Pato Donald que vive en la Casa Blanca prometió regalarles 5 lucas verdes a quienes lo voten en las legislativas.
En una de ésas se copia el Javi y nos tira un hueso, ¿no?
Con la mishiadura que hay, con un kilito de asado estamos hechos.
¿Saben de qué me enteré?
¿Vieron que en octubre el grupo surcoreano BTS toca en el Estadio Único de La Plata? Dos shows: viernes 23 y sábado 24. Agotaron todo, y como ya no hay alojamiento disponible, muchos se van a alojar en los telos de la zona.
¡Qué buena onda! Porque se me ocurre que últimamente los albergues transitorios corren la coneja.
¿Y cuál es la razón? ¿Falta de guita o de deseo?
Ambos dos.
Nos diste una idea, Pupi. Ofrezcamos nuestras casas para alojar a los que vienen a esos recitales, y nos hacemos unos buenos mangos.
¡Genial! Improvisemos un “Airbnb” platense y compitamos con los telos. ¡Chin, chin!
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