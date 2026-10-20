Teresa Costantini acusó a Eduardo de querer sacar a sus padres de la tumba

La guerra entre Teresa Costantini y su exmarido, el empresario Eduardo Costantini, sumó un capítulo tan inesperado como doloroso. Después de la disputa judicial por el uso del apellido, la actriz y directora de cine denunció públicamente que el millonario le habría pedido que retirara los restos de sus padres del cementerio Jardín de Paz, donde también descansan también los padres de él.

A través de un extenso y emotivo descargo en sus redes sociales, titulado El Jardín no tiene paz, Teresa contó que el pedido le llegó por intermedio de una tercera persona y que provocó una profunda conmoción familiar. Según su relato, cuando el intermediario le pidió explicaciones a Eduardo, el empresario habría argumentado que el motivo era la falta de espacio.

La cineasta recordó que ambas familias compartieron durante décadas una historia de afecto y que sus padres incluso ayudaron económicamente a Eduardo en sus comienzos. También destacó que su exmarido acompañó a su madre hasta su despedida en ese mismo cementerio.

¿dónde está el eduardo que fue “un hombre bueno”?

“El Eduardo que muchos conocimos fue un hombre bueno. Ese hombre acompañó a mamá hasta su morada final. No sé en qué momento se fue”, expresó con dureza.

El nuevo enfrentamiento se suma a la batalla judicial que mantienen por el apellido Costantini, que Teresa utiliza desde hace décadas en su carrera artística, y al conflicto por la anulación de su matrimonio religioso.

Pero esta vez, la directora dejó en claro que no está dispuesta a negociar. Su mensaje terminó con una sentencia categórica sobre los restos de sus padres: “Ahí están. Ahí se van a quedar”.

Por el momento, se trata de una denuncia pública de Teresa, sin que se haya podido verificar una respuesta de Eduardo sobre este nuevo episodio.