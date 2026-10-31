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MOVIMIENTOS EN LA GRILLA DE CARA A 2027

Terremoto en la tevé: la venta que sacude a América y Canal 9

El Grupo Octubre compró la productora de Mariano Chihade, que dejará con sus programas América para asumir la dirección del Nueve. Qué pasará con “LAM”, “SQP”, “DDM” y “BTV” y cómo se reacomodarán “Bendita” e “Intrusos”
la tevé sufrirá cambios en la temporada 2027. Canal 9 buscará convertirse en el tercero más visto, un lugar que lleva cómodo américa

Por Redacción

La televisión abierta argentina se prepara para un verdadero terremoto. La compra de Mandarina Contenidos por parte del Grupo Octubre, propietario de Canal 9, abrió un escenario de incertidumbre sobre el futuro de algunos de los programas más importantes de América. La operación incluye también al canal de streaming Bondi y coloca a Mariano Chihade, fundador de la productora, como nuevo director ejecutivo del Nueve.

El movimiento podría modificar profundamente la competencia entre ambas señales en 2027. Actualmente, Mandarina produce cuatro ciclos para América: “LAM”, conducido por Ángel de Brito; “Sálvese quien pueda” (SQP), con Yanina Latorre; “El diario de Mariana” (DDM), encabezado por Mariana Fabbiani, y “BTV”, con Beto Casella.

Chihade confirmó que asumirá el desafío de conducir Canal 9 y reconoció que la venta de su productora le genera una mezcla de emociones. “El desafío que tengo por delante es muy motivador”, aseguró en declaraciones a La Nación. Su objetivo será fortalecer la programación de elnueve, especialmente durante las tardes, una franja en la que América mantiene una ventaja.

Sin embargo, el empresario evitó confirmar que todos los programas de Mandarina cambiarán de pantalla. Los contratos actuales garantizan su continuidad hasta fin de año, pero el escenario para 2027 permanece abierto.

Ángel y Yanina, entre ofertas y negociaciones

Una de las primeras en pronunciarse fue Yanina Latorre, quien reveló que conocía las negociaciones para vender la productora. “A mí me habían avisado que estaban en tratativas de vender la productora a Canal 9 y su idea es llevar todos sus productos a Canal 9”, contó en El Observador.

La conductora de “SQP” aseguró que su contrato vence en febrero y que ya recibió propuestas de otras señales. “Yo no me voy a casar hoy por hoy con nadie”, advirtió, dejando en claro que evaluará las condiciones profesionales y económicas antes de decidir.

Ángel de Brito, mientras tanto, se encuentra de vacaciones en Europa. Desde sus redes sociales agradeció los mensajes recibidos y adelantó que hablará sobre su futuro cuando regrese a “LAM” en noviembre. También desmintió varias versiones sobre supuestas negociaciones. Por ahora, ninguno de los dos confirmó su salida de América.

Distinta sería la situación de Mariana Fabbiani, esposa de Chihade. Aunque no existe un anuncio oficial, su programa “DDM” aparece entre los candidatos más firmes para desembarcar en Canal 9, donde podría convertirse en una pieza central de la nueva programación vespertina.

Intrusos se divide y Beto queda en el medio

La posible salida de “DDM” también provocaría movimientos dentro de América. Según reveló la periodista Laura Ubfal, las autoridades del canal proyectan que Rodrigo Lussich continúe al frente de Intrusos durante 2027, pero sin Adrián Pallares.

Este último tendría la posibilidad de conducir un programa propio en el horario que dejaría vacante Mariana Fabbiani. La separación de la dupla, que todavía no fue confirmada oficialmente, permitiría conservar a ambos periodistas dentro de la señal.

Otro caso particular es el de Beto Casella. Después de veinte años al frente de “Bendita” en Canal 9, el conductor se mudó a América con “BTV”, producido por Mandarina. Ahora, la venta lo coloca ante la posibilidad de volver a depender del grupo empresario de su antigua pantalla.

Casella aseguró que tiene contrato con América para 2027, lo que complicaría una eventual mudanza. De todos modos, reconoció su buena relación con Chihade y lanzó una frase sugestiva: “Si yo vuelvo a Canal 9 me tienen que poner una alfombra roja”.

En cuanto a “Bendita”, el histórico programa continúa en el Nueve y no forma parte de la operación de Mandarina. Por lo tanto, su continuidad no está directamente afectada por la venta, aunque la llegada de nuevos ciclos podría generar modificaciones en la grilla.

Chihade dijo que el objetivo principal es fortalecer la programación durante las tardes

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