“The Chairman”: Eddie Murphy llega (tarde) a la tevé

A los 65 años, el hombre que redefinió la comedia cinematográfica global en los años 80 y 90 decidió romper su propio mito y ahora protagonizará “The Chairman”, su primera serie dramática televisiva desde que dejó “Saturday Night Live” en 1984.

Se trata de un proyecto desarrollado para la plataforma Peacock (y que se espera llegue a la Argentina a través de otros servicios) y representa un giro absoluto en una de las carreras más lucrativas del cine mundial. Lo curioso no es solo que Murphy estrene una ficción en la pantalla chica, sino que lo haga de la mano de Matthew Weiner, el aclamado creador de obras maestras de la televisión como “Mad Men” y guionista de “Los Soprano”.

Sumado a esto, el tono dramático de la serie también es un registro en el que Eddie ha incursionado poco, siendo la comedia el género que explotó en la mayor parte de su filmografía.

EL REY DE LA TAQUILLA QUE NO NECESITABA LA TV

Para entender la magnitud de esta llegada “tardía”, es necesario mirar hacia atrás. En la década de 1980, la televisión era considerada por los grandes actores de cine como un paso atrás en la carrera, un refugio para intérpretes en decadencia o el trampolín para los que recién empezaban.

Eddie Murphy personificó esa transición como nadie. Tras brillar en “Saturday Night Live” dando vida a personajes icónicos, saltó al cine y encadenó un éxito tras otro: “Un detective suelto en Hollywood” (Beverly Hills Cop), “48 horas” y “Un príncipe en Nueva York” fueron los principales títulos que luego se convertirían en clásicos.

Durante cuarenta años, la fórmula de Murphy fue el cine en salas comerciales como lo fue la pochoclera “Dr. Dolittle”. Luego, cuando su fama flaqueó a comienzos de los 2000 tras algunos traspiés, se refugió en la animación dándole voz al inolvidable Burro de “Shrek” y en comedias familiares de altísima rentabilidad.

Murphy no necesitaba la televisión porque el cine lo había convertido en una figura clave de la industria, un ícono con el poder de negociar contratos de distribución millonarios sin someterse a las exigencias semanales de una serie de ficción.

LOS 65 AÑOS Y LA MADUREZ EN LA ERA DEL STREAMING

El anuncio de “The Chairman” llega en un momento vital para el actor. Con 65 años cumplidos, Murphy se encuentra en una etapa de revisión de su propio legado. El fenómeno no es aislado; figuras contemporáneas como Sylvester Stallone (con “Tulsa King”) o Harrison Ford (con “Shrinking” y “1923”) también encontraron en las series de televisión modernas el espacio ideal para envejecer con dignidad artística, lejos de la presión de la taquilla del fin de semana de estreno en cines.

La llegada tardía de Murphy a la televisión de prestigio expone el cambio de paradigma global. Hoy, los mejores guiones, los presupuestos más holgados y la conversación cultural se trasladaron a las plataformas. Producida en conjunto por 101 Studios (la factoría detrás del éxito de “Yellowstone”, la serie protagonizada por Kevin Costner) y Universal Television, “The Chairman” saca a Murphy de su zona de confort. Ya no se trata de hacer reír usando prótesis faciales o un humor físico desbordante; se trata de sostener un arco dramático a lo largo de múltiples episodios.

UN DRAMA A LA ALTURA DE UN MITO

El mayor atractivo de este debut televisivo es, sin duda, la presencia de Matthew Weiner. El showrunner es un especialista en desmenuzar las complejidades de hombres maduros atrapados en sus propias ambiciones, como bien demostró con Don Draper en “Mad Men”. Aunque los detalles de la trama de “The Chairman” se mantienen bajo estricto secreto, la combinación del carisma natural de Murphy con la pluma cínica y sofisticada de Weiner promete un drama corporativo o político de altísimo impacto.

La serie saca a Murphy de su zona de confort haciéndolo sostener un arco dramático

Para el público local, consumidor histórico y ferviente del cine de acción y comedia de los ochenta, ver a Eddie Murphy en este rol será un shock cultural. Es ver al detective Axel Foley transformado en un hombre de traje enfrentando los matices grises de la condición humana.

A una edad en la que muchas leyendas prefieren el retiro o los cameos nostálgicos, Murphy elige competir en el terreno más exigente de la industria audiovisual contemporánea. El rey de la comedia de los 80 está listo para reclamar su trono, pero esta vez, lo hará con un drama y desde el streaming.