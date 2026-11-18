“The Curse” llega finalmente a Argentina: a tres años de su estreno en Estados Unidos, y a semanas de la llegada del documental de su creador, Nathan Fielder, a las salas locales (“Puedes verlo todo”, película sensación del año en el hemisferio norte), se estrena en Mubi este jueves la serie protagonizada por Emma Stone y Fielder, que sigue a una pareja que comienza a desmoronarse mientras protagoniza un reality show y enfrenta una misteriosa maldición. Una historia tan incómoda como fascinante que explora las contradicciones humanas y los límites entre las apariencias y la realidad.

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