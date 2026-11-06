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Tiene 76 años, fue una estrella de “Friends” y ahora se sumó a OnlyFans

Una reconocida figura de las TV de los 80 y 90 que cumplió un rol clave en la serie de los seis amigos, sorprendió al unirse a la plataforma para adultos

Por Redacción

No solo Flor Vigna y otras estrellas locales aprovechan su popularidad para ser parte de Only fans, la página para adultos que se volvió muy popular en los últimos años, y a la que ahora se sumó Morgan Fairchild, la actriz que se hizo popular mundialmente por darle vida a la mamá de Chandler Bing en “Friends”.

La actriz de 76 años que interpretó a Nora Tyler Bing en la serie y decidió abrir una cuenta de OnlyFans sorprendiendo a sus seguidores con el anuncio.

Sin embargo, aunque OnlyFans es especialmente conocida por su contenido para adultos, Fairchild aclaró que su propuesta será diferente: “Estoy subiendo fotos y videos nuevos. Y antes de que alguien pregunte, no, no de ese tipo”, aseguró, destacando que su contenido no será sexiual.

“En general, solo soy yo haciendo tonterías y hablando de lo que se me pasa por la cabeza”, agregó la actriz.

¿Quién es Morgan Fairchild?

La actriz se consolidó como un ícono de la televisión global gracias a su elegancia y a sus interpretaciones de villanas glamorosas. Saltó a la fama entre los años 70 y 80 tras sus participaciones en la telenovela “Search for Tomorrow” y en célebres dramas nocturnos como “Dallas”, “Falcon Crest” y “Flamingo Road”, producción que le valió una nominación al Globo de Oro.

Sin embargo, uno de sus papeles más memorables y queridos es el de Nora Tyler Bing, la sofisticada madre de Chandler Bing en la legendaria comedia “Friends”, además de acumular apariciones en éxitos como “Murphy Brown” (donde fue nominada al Emmy), “Roseanne” y “Two and a Half Men”.

A sus 76 años, Fairchild se mantiene plenamente activa en el mundo del entretenimiento. En octubre de 2025, lanzó el podcast de comedia “2 Bitches From Texas” junto a su hermana Cathryn Hartt, y a principios de 2026 tuvo un celebrado regreso a la televisión en la telenovela “The Bold and the Beautiful”. 

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