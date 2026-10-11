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"Tienen toda mi admiración": el emotivo posteo de Gustavo Yankelevich tras la confesión de su nieto

Por Redacción

Este domingo, Valentín Yankelevich reveló por primera vez el maltrato que sufrió junto a su hermano Franco por parte de su padre Darío Giordano. Asimismo, destacó el apoyo que recibió de su abuelo Gustavo, que compartió en las últimas horas un emotivo posteo para destacar la actitud que tomaron sus dos nietos.

“Tienen toda mi admiración. Los amo!”, fue una de las frases que resaltó el productor de teatro en su cuenta de Instagram junto a una foto con sus dos nietos.

En ese sentido, Yankelevich justificó las razones que lo llevaron a tener devoción por sus nietos: “Por haber pasado por lo que pasaron,por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla…..”.

A los 23 años, el nieto de Cris Morena habló por primera vez públicamente y confesó: “Siempre quise hablar, siempre quise que fuera público, desde el primer día que me fui”. Sin embargo, durante años eligió mantener el silencio por dos motivos: el proceso judicial que atravesó junto a su hermano Franco y el temor a que su hermana menor, Azul, sufriera las consecuencias.

En ese marco, resaltó que su abuelo Gustavo Yankelevich le “salvó la vida” dado que fue él quien advirtió la gravedad de la situación, los escuchó y los ayudó a iniciar el proceso judicial. “Nos dio lo único que necesitábamos, que era amor. Amor y contención. Nada más”, expresó.

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