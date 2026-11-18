Después de su separación de Milett Figeroa, el conductor encontró el amor en los brazos de una nueva mujer en su vida: Ágata Lescano, una entrenadora que también es campeona argentina y sudamericana de bikini fitness.

Ágata tiene 37 años y desarrolla su actividad como influencer fitness a través de Instagram, donde tiene más de 27 mil seguidores. La mujer comparte rutinas de entrenamiento, competencias deportivas y detalles de su emprendimiento dedicado al mundo deportivo.

Además de su pasión por la actividad física, la mujer también es amante de la música e incursiona en la guitarra y como cantante, una faceta que también muestra en sus redes sociales.

El romance con el conductor se venía rumoreando desde octubre; sin embargo, el que terminó de confirmarlo fue el propio Tinelli quien a través de Instagram compartió una imagen junto a Ágata.