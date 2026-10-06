Tinelli dice que está soltero pero, ¿ya vive un nuevo amor?

Marcelo Tinelli ¿ya anda en una? El conductor está soltero oficialmente, pero Pampito aseguró en “Puro Show” que estaría comenzando una nueva relación desde hace dos semanas.

“Él hace dos semanas que ya está con otra persona”, aseguró Pampito ante la sorpresa de sus compañeros. Tinelli tuvo una turbulenta relación con Milett Figueroa, con muchas idas y vueltas, pero se separaron el año pasado. Marce tuvo algo, un romance fugaz, con Rossana Almeyda, aunque al parecer esa relación tampoco prosperó...