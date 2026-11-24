Marcelo Tinelli atraviesa un nuevo momento sentimental junto a Ágata Lescano, la deportista con quien confirmó su romance hace apenas una semana. Lejos de mantener el vínculo en privado, la pareja comenzó a compartir públicamente distintas muestras de cariño y esta vez sorprendió con un romántico intercambio en las redes sociales.

La campeona argentina y sudamericana de Bikini Fitness publicó en Instagram una fotografía en la que aparece abrazada al conductor, acompañada por una sugestiva frase: “Qué bonito nuestro hilo rojo”, en referencia a la creencia de que existe un lazo invisible que une a dos personas destinadas a encontrarse.

Tinelli no tardó en responder. “Hermoso hilo rojo el nuestro”, escribió en los comentarios y luego compartió la imagen en sus historias de Instagram, musicalizada con la introducción de la canción “Qué bonito”, de Grecia Vallejo.

El intercambio llegó pocos días después de que ambos hicieran pública su relación, que comenzó a despertar rumores a partir de sus encuentros fuera del gimnasio.