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Tini, emocionada en escena: “Estoy pasando por un duelo”

Por Redacción

Tini Stoessel se presentó en Colombia con su tour “Futttura” y habló de su presente. Antes de interpretar “Me voy”, una de las canciones más especiales para ella, tiró sobre la interna familiar: “Ustedes están de alguna manera acompañándonos en un duelo, seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando”. “Seguramente muchos de ustedes están pasando por otros duelos y por otros procesos en sus vidas y nos estamos acompañando en este momento, a través de las canciones, a través del amor”.

Tini estaba tan emocionada que no sabía si iba a poder cantar “Me voy”. Fue en ese momento cuando buscó a Rodrigo De Paul entre el público, y Rodrigo estaba, a pesar de que la temporada futbolística estadounidense está en plena disputa. “Hola, amor”, le dijo. “Me hacés bien”.

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