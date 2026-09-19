Tini Stoessel se quebró en pleno recital y habló del duelo que atraviesa

Tini Stoessel protagonizó un emotivo momento durante su recital en Colombia, donde se quebró sobre el escenario al hablar del momento personal que atraviesa. En medio de su gira internacional, la cantante se tomó unos minutos para dirigirse al público y contó que está atravesando un duelo, aunque no precisó a qué situación se refería.

La artista comenzó a hablar luego de recibir una fuerte ovación del público, que le gritó: “No estás sola”. Visiblemente emocionada, Tini explicó: “Es evidente que me están de alguna manera acompañando en un duelo. Seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando, pero lo más lindo también de todo esto es que seguramente muchos de ustedes están pasando por otros duelos y por otros procesos en sus vidas”.

“Y nos estamos acompañando en este momento a través de las canciones, a través del amor”, agregó la cantante, quien destacó el vínculo que construyó con sus seguidores a través de su música.

En otro tramo de su mensaje, Tini habló sobre las personas que forman parte de su vida, los vínculos que cambian y los procesos personales. “Tenemos a las personas que nos aman, a las personas que dejamos ir, con nuestros nuevos límites, con la persona en la que nos queremos convertir, con darle tiempo a ese proceso y a cada proceso que vamos teniendo en la vida”, expresó.

La cantante también reconoció que continuar con sus presentaciones no siempre le resulta sencillo. “No se me hace tan fácil estar acá”, admitió, aunque agradeció el acompañamiento y el cariño que recibió de los espectadores durante el recital.

Luego, Tini intentó recuperar la calma y continuar con el show. En medio de la emoción, buscó entre el público a Rodrigo De Paul, su pareja, quien había asistido al recital acompañado por sus hijos, Francesca y Bautista.

“Mi vida está por acá. Te quiero... No sé bien. ¿Dónde? ¿En ese lado?”, dijo entre risas y lágrimas mientras intentaba ubicarlo. Finalmente lo encontró y, todavía emocionada, cerró ese momento con una frase: “Bueno, voy a intentar cantar. Vamos”.

Tini y un mensaje sobre su salud mental

El episodio ocurrió pocos días después de que Tini también hablara sobre su salud mental durante un recital en El Salvador. En aquella oportunidad, la cantante contó públicamente que atravesó un proceso de depresión y que continúa con acompañamiento profesional.

“Yo pasé por un proceso que se llama depresión diagnosticado, y a día de hoy sigo con psiquiatra, con psicóloga”, había expresado.

Tini también destacó entonces el acompañamiento de sus amigas, su equipo de trabajo y sus seguidores. “Quiero que sepan que no están solos”, les dijo a quienes pudieran estar atravesando situaciones similares.

La artista relacionó además esas experiencias con su música y con la posibilidad de transformar los momentos dolorosos en aprendizajes. Según explicó, sus canciones también representan parte de ese proceso personal que decidió compartir progresivamente con quienes la acompañan durante su carrera.