Tini y su familia, en el peor momento

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se acerca y, mientras la pareja prepara uno de los eventos más importantes de su relación, la cantante atraviesa una fuerte interna familiar. En las últimas horas se conoció qué harán sus padres y su hermano durante la fecha elegida para el casamiento y también trascendió la particular respuesta que habría recibido la artista de parte de su abuela materna.

La información fue difundida en LAM, donde Ángel de Brito contó detalles de la situación familiar que rodea a Tini. Según explicó, luego de que trascendiera de que Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, junto con su hermano Francisco, no formarían parte de la lista de invitados a la celebración, los tres tendrían previsto viajar a Japón pocos días antes del casamiento.

La partida estaría programada para el 15 de diciembre, mientras que la boda de Tini y Rodrigo De Paul se realizaría el sábado 19. De esta manera, el viaje funcionaría como una forma de mantenerse alejados del evento y de la situación familiar que atraviesan. “Los padres y el hermano se van de viaje a Japón el 15 de diciembre los tres en familia a olvidarse todo este mal trago”, explicó De Brito.

LA RESPUESTA DE LA ABUELA DE TINI STOESSEL

En medio de esta tensión, también surgió un dato relacionado con la abuela materna de Tini. Según contó Carolina Molinari en LAM, la cantante habría querido que su abuela tuviera un lugar especial durante la ceremonia y le habría pedido que ingresara junto a ella.

Sin embargo, siempre de acuerdo con la versión difundida en el programa, la mujer habría rechazado la propuesta debido a su postura frente al conflicto familiar.

“Tini le pidió a su abuela materna que entre al casamiento con ella, pero la abuela le dijo que ‘de ninguna manera’, porque estaba 100 por ciento del lado de sus padres”, aseguró Molinari.

La situación se da mientras continúan las versiones sobre las negociaciones entre Tini y su padre por la administración de su patrimonio. Según los últimos trascendidos, la cantante y sus abogados habrían ofrecido un 5 por ciento, algo que Alejandro no estaría dispuesta a aceptar, por eso la negociación se vio empantanada.

En ese contexto, la boda con Rodrigo De Paul quedó atravesada por una disputa que, según lo informado públicamente, involucra a varios integrantes de la familia. De hecho, también trascendió que varios primos de la cantante también decidieron abrirse del casamiento para no entrar en mayores conflictos, algo que estaría causando un verdadero cimbronazo en la vida de la artista.