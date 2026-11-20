La fama llegó de manera inesperada para Héctor "Tito" Speranza. Lo que comenzó como un trabajo de seguridad para acompañar a Ricardo Fort terminó convirtiéndolo en uno de los personajes más populares de la televisión argentina, al punto de llegar a la final del Bailando por un Sueño en 2011.

Aquella exposición, sin embargo, tuvo consecuencias en su relación con el empresario chocolatero. En una entrevista con Luis Novaresio para Infobae, Speranza reconoció que su crecimiento mediático generó tensiones con Fort, quien había llegado a la televisión con el objetivo de convertirse en una figura reconocida.

"Yo le saqué lo que él más quería en la vida. Él quería ser famoso y que girara todo alrededor de él: la tele, la camarita, la lucecita roja apuntándole todo el tiempo. Él quería cantar, invirtió mucha plata para estar ahí, y yo, sin quererlo, estaba en el lugar en el que él quiso estar", recordó.

A más de una década de la muerte de Fort, ocurrida en noviembre de 2013, Tito aseguró que pudo comprender algunas de las actitudes del empresario y que hoy conserva un recuerdo tranquilo de aquella etapa.

Cómo comenzó la historia de Tito Speranza con Ricardo Fort

La llegada de Speranza al mundo de la seguridad estuvo relacionada con su pareja, Marcela Villagra, quien era amiga de Fort. Después de una clase, recibió un llamado para cubrir a uno de los integrantes del equipo que acompañaba al empresario. "Me llamó Marcela, mi pareja, porque había un problema con uno de los de seguridad, amigos de ella, y me preguntaron si les podía hacer la gamba", contó.

Lo que inicialmente iba a ser una colaboración terminó convirtiéndose en un trabajo estable. A partir de entonces, comenzó a acompañar a Fort en sus actividades y viajes, hasta llegar a los estudios de ShowMatch. En ese momento, Tito no tenía interés en la televisión ni buscaba convertirse en una personalidad pública. De hecho, recordó que incluso cuando jugaba al básquet en Primera División evitaba las entrevistas periodísticas.

"No tenía ninguna intención de ser famoso ni de aparecer frente a una cámara", explicó sobre aquella etapa de su vida.

El día que Marcelo Tinelli descubrió al custodio de Ricardo Fort

La popularidad de Speranza comenzó a crecer cuando Marcelo Tinelli reparó en su expresión seria y en su escasa predisposición a participar de las bromas que se realizaban durante el programa. El propio Tito explicó que muchas veces llegaba agotado a las grabaciones porque mantenía su trabajo como profesor de gimnasia y entrenador personal. Los programas se realizaban de madrugada y él debía permanecer atento a sus responsabilidades como custodio.

Uno de los primeros episodios ocurrió cuando Tinelli envió a Matías Alé a contarle un chiste. La respuesta inexpresiva de Speranza provocó las risas del estudio y dio origen al personaje televisivo. "A todos les causó gracia que yo tuviera la cara de culo de siempre. Así empezó a molestarme Marcelo Tinelli", recordó.

Con el correr de las emisiones, los cruces entre ambos se convirtieron en una de las situaciones más esperadas del programa. Tito aseguró que no había nada preparado detrás de esas interacciones y que las discusiones surgían espontáneamente. "Cero montado. ¿Pensás que yo iba antes a arreglar? Ese era Marcelo realmente: él llevaba todo y veía cómo se podían disparar las cosas", sostuvo.

La exposición fue creciendo hasta que llegó la propuesta para participar del Bailando por un Sueño. Aunque inicialmente se resistió, finalmente aceptó el desafío y terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas de la edición de 2011, en la que llegó a la final frente a Hernán Piquín. "Me lo tomé como un deporte. ¿Qué podés hacer para mejorar? Entrenar. Y entrenaba, entrenaba y entrenaba", explicó sobre su preparación para las coreografías.

El distanciamiento con Ricardo Fort y la última conversación

La popularidad de Tito también modificó la dinámica de su trabajo como custodio. Según contó, en varias oportunidades les pidió a los productores de ShowMatch que no lo separaran de sus responsabilidades con Fort. "Yo no laburo para ustedes, háganlo partícipe a Ricardo porque yo tengo otro trabajo", recordó que les decía a Pablo Chato Prada y Federico Hoppe.

Las diferencias entre ambos se profundizaron a medida que Speranza ganaba protagonismo. Sin embargo, con el paso del tiempo pudo comprender mejor lo que había sucedido y dejar atrás los desencuentros. La última conversación con Fort se produjo antes de que el empresario viajara a Miami. Aunque estaban distanciados, tuvieron un intercambio relacionado con los problemas físicos y las operaciones de rodilla que ambos habían atravesado.

Tito recordó que Fort le mostró cómo tenía la pierna y le preguntó cómo había hecho para recuperarse después de su intervención quirúrgica. "Ricardo, tenés que parar, curarte y recuperarte. Tenés algo que no tiene todo el mundo, que es la guita para hacer lo que quieras. Recluite donde quieras, curate bien y después volvés", le aconsejó.

La respuesta del empresario quedó grabada en su memoria: "No, pero yo no puedo parar, porque imaginate…". Al recordar aquel encuentro, Speranza reflexionó sobre la vida de Fort y las dificultades que atravesó pese a haber conseguido la popularidad y el dinero que tanto había buscado. "Un pibe que no pudo llegar a ser feliz", fue la definición que eligió para describirlo.

Por qué Tito Speranza rechazó volver a los realities

Después de su paso por ShowMatch, Speranza recibió distintas propuestas para continuar en televisión. Participó de otros proyectos, entre ellos Combate, pero con el tiempo comenzó a rechazar formatos que no coincidían con su manera de entender el trabajo frente a las cámaras. Explicó que no se sentía cómodo con los programas en los que los participantes debían generar enfrentamientos o polémicas para conseguir minutos de exposición.

"El tema de pelear por pelear o decir algo picante para estar en cámara no me va. Si hay que pelear, que sea con un motivo; decirte “che, no me gusta tu camisa” para armar lío no me gusta", afirmó. También contó que recibió propuestas para participar de realities, pero decidió no aceptarlas. Cuando le preguntaron si extrañaba la fama, su respuesta fue contundente: "No".

Speranza explicó que siempre intentó mantener su vida privada alejada de la exposición pública, especialmente para proteger a sus padres. "La fama trae cosas lindas, pero yo vivo en la Argentina y no tengo el poder ni la estructura de otros", señaló.

En ese sentido, recordó una conversación con su madre, quien alguna vez le preguntó si sentía vergüenza de sus padres porque no compartía fotografías de ellos en las redes sociales. Tito le explicó que su decisión tenía que ver con preservarlos de posibles situaciones desagradables.

A qué se dedica Tito Speranza actualmente

Lejos de los estudios de televisión, Speranza encontró su lugar en el entrenamiento físico. Actualmente trabaja como entrenador personal y ofrece clases a personas de distintas edades, desde jóvenes hasta adultos mayores. "Doy entrenamientos personalizados a chicos, chicas, gente grande, gente joven. Me dedico a eso y trato de mejorar cada día", contó durante la entrevista.

Además, aprovechó el tiempo alejado de la televisión para completar otra formación académica: estudió periodismo deportivo, una carrera que comenzó después de los 40 años. Su vínculo con el deporte, especialmente con el básquet, sigue siendo una parte fundamental de su identidad. Según explicó, esa disciplina le enseñó valores y una forma de afrontar los desafíos que también trasladó a su experiencia televisiva.

Al hacer un balance de aquella etapa de exposición, reconoció que quizás podría haberse permitido disfrutar un poco más de algunas situaciones, aunque no reniega de su personalidad. "Quizás me hubiera relajado un poco más, pero a mi manera lo disfruté. No puedo renegar de cómo soy", concluyó.

También dejó una reflexión sobre los riesgos de la fama y el impacto que puede tener en quienes comienzan a exponerse públicamente. "Siempre digo que la lucecita roja de la cámara es peor que la falopa", advirtió, al explicar la importancia de contar con familiares y amigos que ayuden a mantener los pies sobre la tierra.