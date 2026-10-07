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Todas las Carries, todas: las adaptaciones del clásico de King

Por Redacción

❑ 1976
“Carrie” Película Brian De Palma Clásico. Dos nominaciones al Oscar, para Spacek y Laurie. Inventó el final de la mano en la tumba.

❑ 1988
“Carrie” Musical Terry Hands Coproducción con la Royal Shakespeare Company. En Broadway bajó tras cinco funciones.

❑ 1999
“La ira: Carrie 2” Película (secuela) Katt Shea Amy Irving vuelve como Sue Snell, la única sobreviviente de 1976.

❑ 2002
“Carrie” Telefilm (NBC) David Carson Guion de Bryan Fuller. Carrie sobrevive, porque iba a ser el piloto de una serie que nunca se hizo.

❑ 2012
“Carrie” Musical (revival off-Broadway) Stafford Arima Reescritura del fracaso de 1988, que lo convirtió en obra de culto.

❑ 2013
“Carrie” Película (remake) Kimberly Peirce Suma celulares y YouTube. Lawrence D. Cohen, guionista de 1976, firma el guion junto a Roberto Aguirre-Sacasa.

❑ 2026
“Carrie” Miniserie (Prime Video, 8 episodios) Mike Flanagan Estreno el 7 de octubre. Suma redes sociales, vlogs y la grieta política.

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