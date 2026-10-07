Todas las Carries, todas: las adaptaciones del clásico de King

❑ 1976

“Carrie” Película Brian De Palma Clásico. Dos nominaciones al Oscar, para Spacek y Laurie. Inventó el final de la mano en la tumba.

❑ 1988

“Carrie” Musical Terry Hands Coproducción con la Royal Shakespeare Company. En Broadway bajó tras cinco funciones.

❑ 1999

“La ira: Carrie 2” Película (secuela) Katt Shea Amy Irving vuelve como Sue Snell, la única sobreviviente de 1976.

❑ 2002

“Carrie” Telefilm (NBC) David Carson Guion de Bryan Fuller. Carrie sobrevive, porque iba a ser el piloto de una serie que nunca se hizo.

❑ 2012

“Carrie” Musical (revival off-Broadway) Stafford Arima Reescritura del fracaso de 1988, que lo convirtió en obra de culto.

❑ 2013

“Carrie” Película (remake) Kimberly Peirce Suma celulares y YouTube. Lawrence D. Cohen, guionista de 1976, firma el guion junto a Roberto Aguirre-Sacasa.

❑ 2026

“Carrie” Miniserie (Prime Video, 8 episodios) Mike Flanagan Estreno el 7 de octubre. Suma redes sociales, vlogs y la grieta política.