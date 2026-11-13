“Todo es mentira”: Icardi declaró ante la Justicia

En medio del conflicto con Wanda Nara y su hija Francesca por un supuesto episodio de violencia, Mauro Icardi se presentó ayer en la fiscalía de Tigre para declarar por el escándalo que se dio en Nordelta. Tras su exposición ante la Justicia, comenzaron a conocerse detalles de su versión sobre lo sucedido durante el fin de semana.

En el programa “PrimiciasYa”, el periodista Santiago Sposato amplió la información que había brindado Francisco Oneto, abogado penalista del delantero, y reconstruyó algunos pasajes del testimonio. Entre los puntos que trascendieron aparece una conversación entre Icardi y Francesca, en la que, según su relato, le habría pedido que se comunicara con la licenciada Matera para aclarar que él no la había golpeado.

En ese momento, también habría estado presente la China Suárez, actual pareja del futbolista. De acuerdo con lo que se contó sobre la declaración, la actriz estaba abrazada a la menor mientras transcurría la situación. La tensión aumentó cuando Icardi recibió un mensaje de la guardia del barrio. Según explicó en su testimonio, le informaron que Wanda Nara había llegado al country junto a su pareja, Martín Migueles, con la intención de ingresar para buscar a Francesca. Sin embargo, aseguró que no autorizó el acceso.

Uno de los fragmentos más llamativos de su declaración tuvo que ver con las indicaciones que le habría dado a su hija cuando su mamá ya estaba en el lugar. “Ahora salís y hablás con tu mamá. Y le decís todo lo que le acabás de decir a Fernanda, que todo es mentira y que es un capricho tuyo para poder irte a la juntada”, fue la frase que se conoció.

Pero, según continuó el relato atribuido al futbolista, la situación tomó otro rumbo cuando la menor salió de la vivienda. Icardi sostuvo que Isabella regresó corriendo para contarle que Francesca le había dicho a Wanda que él le había pegado.

El tenso cruce con Martín Migueles

El episodio también tuvo otro momento de tensión que quedó registrado en un video difundido en el programa “DDM”. Allí se observa el enfrentamiento entre Icardi y Migueles, frente a varios efectivos policiales.

Durante el intercambio, el novio de Wanda lanzó advertencias al futbolista: “Donde te cruce te vas a tener que parar de manos” y “Te voy a romper la boca”.

El intercambio continuó con un tono más confrontativo. “Yo soy un pibe grande. A mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, Mauro. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más”, le dijo Migueles.

Icardi, por su parte, respondió que debían realizar la denuncia correspondiente ante un juez y señaló a los policías como testigos de las amenazas.