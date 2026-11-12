Todo listo para el regreso de El Plan de la Mariposa

El Plan de la Mariposa vuelve, otra vez, a La Plata. Y lo hará este sábado en Atenas, el mismo recinto que llenaron en abril pasado y, tras el cual, prometieron regresar.

En el medio, los necochenses hicieron cientos de millas: durante mayo, la banda familiar realizó una gira por Europa que incluyó cinco ciudades: Valencia, Barcelona, Málaga, Madrid y Ámsterdam.

En septiembre, continuaron su recorrido por distintos escenarios de Argentina y Latinoamérica; gira en la que aprovecharon para lanzar “Documento de un viaje por Latinoamérica”, que incluye entrevistas a sus seguidores, y que se puede ver en YouTube.

Ahora, y antes de un 2027 de debuts, que los tendrá por primera vez en Australia, vuelven a La Plata. Los últimos tickets están a la venta en Ticketek y Jason.