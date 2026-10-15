Todos los looks en los Premios Martín Fierro de la Música: la alfombra roja se llenó de luces, las fotos

La música argentina celebró el estreno de los premios Martín Fierro de la Música 2026, una ceremonia realizada en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires.

Recordemos que, el mencionado evento convocó a artistas de distintas generaciones y estilos para reconocer los lanzamientos, las canciones y los espectáculos que marcaron el último año.

Asimismo, la ceremonia incluyó reconocimientos para distintas expresiones musicales, desde el pop y el rock hasta la música urbana, el folclore, el tango y el cuarteto.

Las categorías abarcaron canciones, discos, colaboraciones y presentaciones en vivo, en una premiación que buscó reflejar la diversidad de la escena nacional.

Y, la premiación también tuvo su esperada alfombra roja. Allí, los looks le dieron luz a la noche.