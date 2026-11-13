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En el Círculo Andaluz

Tony Rey, medio siglo de cante jerezano en La Plata

Tony Rey

Por Redacción

Con más de medio siglo de oficio, el cantaor y guitarrista jerezano Tony Rey llega desde España para presentarse este domingo  a las 20 en el Círculo Andaluz (45 entre 11 y 12), en el marco de Puro Flamenco. Lo acompañarán Héctor Romero en guitarra y el baile de La Paya, La Jore, Cristian Rivero y Alejandro Cristóbal.

Rey nació en la calle del Sol, en el barrio de San Miguel de Jerez de la Frontera, cuna de Lola Flores y Antonio Chacón, y se crió escuchando cantes en los tabancos jerezanos. Estudió guitarra con el maestro Rafael del Águila y fue guitarrista del legendario Bambino, además de acompañar a figuras como La Tolea, El Guito y José Mercé. Durante doce años integró el cuadro flamenco del tablao Torres Bermejas de Madrid y giró como cantaor por Japón, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

En el cine dejó su huella en “Carmen”, de Carlos Saura y Antonio Gades, donde participó como cantaor y guitarrista. Como autor grabó tres LP, entre ellos “Viva el amor”, que obtuvo un Disco de Oro con la sevillana homónima. En los últimos años comparte escenario con sus hijos, Mara y Antonio Rey, este último uno de los guitarristas flamencos más reconocidos del mundo y ganador del Latin Grammy. En 2025 fue homenajeado en Huelva y en Querétaro por sus 50 años de cante.
 

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