Tope de gama: las fotos de las vacaciones de Wanda Nara en Brasil con "un toque" a Mauro Icardi

Sin dudas, a Wanda Nara le quedan pocos días de vacaciones porque está próxima a comenzar con el rodaje de MasterChef Celebrity en Telefe.

Así, mientras los participantes están en plena práctica, la conductora disfruta de los paisajes de Río de Janeiro en un lujoso hotel con vista al mar.

Recordemos que, wanda Nara acaba de pasar unos días en el sur de Argentina para grabar contenido para un nuevo lanzamiento.

Después, aprovechando que sus cinco hijos están con sus padres, Maxi López y Mauro Icardi, se fue de vacaciones a Brasil, acompañada de Martín Migueles, para variar de paisaje y de clima.

Allí, paró en un lujoso hotel de Río de Janeiro y compartió imágenes de la habitación y de la comida.

Su habitación tenía vista al mar y a la clásica costa de Copacabana. Principalmente, mostró lo que comió y escribió: “Soy muy fan del room service más peli”.

Pero, la foto que más llamó la atención fue la de su desayuno porque el café que tomó tenía el dibujo de un león.

Si bien Wanda Nara se identifica a sí misma como una “leona”, Mauro Icardi siempre se vinculó a este animal. De hecho, cuando era parte del Galatasaray, la China Suárez usaba ese emoji cuando lo mencionaba y hasta tenía un peluche así.

La mediática no hace nada al azar, por lo que probablemente tuvo eso en cuenta.

Vale destacar que, Wanda Nara y Mauro Icardi llevan varias semanas sin enfrentarse entre sí a través de redes sociales, tras el último escándalo con sus hijas en Europa. Igualmente, sus abogadas sí lo siguen haciendo, en plena guerra judicial por su divorcio, el futuro de las menores y la cuota alimentaria.