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Tranquilidad: Carmen Barbieri volvió a su programa tras el susto y reveló los problemas de salud que transitó

Por Redacción

Sin dudas, la salud de Carmen Barbieri generó preocupación por los primeros datos que se conocieron sobre su estado.

Allí, la conductora había salido de su casa para ir a trabajar a Con Carmen, el ciclo que conduce en El Nueve, pero se descompensó cuando estaba por dirigirse al canal.

Tras ser revisada por los médicos, le recomendaron hacer reposo en su casa. Sin embargo, este jueves 29 regresó a su programa y contó cómo se encuentra, además de explicar qué le pasó.

“Hace unos 10 días tuve laringuitis, broncoespasmo y covid. Las tres cosas juntas, que guardando cama y tomando los antibióticos salí adelante. El doctor me dio el alta el lunes a la mañana y vine a trabajar. Y me dijo: ‘El alta no era para que vayas a trabajar’, era para salir de la cama, empezar a andar por la casa, pero no para salir a la calle”, comenzó su relato.

Así, Carmen trabajó el lunes y el martes, pero después del esfuerzo físico empezó a sentirse mal. “Después del gran esfuerzo que hice, esa noche no había dormido bien porque tosí toda la noche, pero me levanté bien. Cuando salí, no me desmayé, solamente me mareé y me transpiré toda”, explicó.

Finalmente, relató que ya estaba cambiada y maquillada cuando comenzó a sentirse mal.

El episodio empezó cuando estaba por subir al ascensor y se intensificó al intentar subir al auto que la esperaba en la puerta para llevarla al canal.

“Ahora, me siento muy bien. Flojita, pero bien”, concluyó Carmen, llevando tranquilidad sobre su estado de salud.

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