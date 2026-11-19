La banda estadounidense Faith No More regresará a Argentina después de 12 años con un show previsto para el 7 de noviembre de 2027 en el Estadio Ferro, donde estará acompañada por Alice In Chains y Mastodon como invitados especiales.

El recital formará parte del “Faith No More South America Tour 2027”, una gira que también incluirá presentaciones en São Paulo, Curitiba y Santiago de Chile. Las entradas estarán disponibles desde este viernes a partir las 15, a través del sitio entradauno.com.

El regreso reunirá a Mike Patton en voz, Billy Gould en bajo, Mike Bordin en batería, Roddy Bottum en teclados y Trey Spruance en guitarra, quien volverá a integrar la formación después de haber participado entre 1993 y 1995, período en el que grabó el disco “King for a Day… Fool for a Lifetime”.

En una entrevista reciente, Gould se refirió a la importancia de volver a los escenarios mientras los integrantes todavía puedan interpretar sus canciones con la energía que caracteriza al grupo. “Nuestra música es muy física”, sostuvo el bajista.

Faith No More es una de las bandas que contribuyó a redefinir el rock y el metal desde fines de los años 80, con una propuesta que combinó sonidos pesados, funk, hip-hop, punk y experimentación. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran “The Real Thing” (1989) y “Angel Dust” (1992), discos que consolidaron su influencia en el rock alternativo y el metal de las décadas siguientes.

El regreso a los escenarios también tendrá una escala especial en Brasil: el 15 de enero de 2027, la banda participará como invitada de System of a Down en el espectáculo “One Night Only”, previsto en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Además, entre junio y julio tendrá presentaciones en festivales europeos.