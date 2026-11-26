Jésica Cirio quedó en el centro de la tormenta durante los últimos meses a partir de las investigaciones que realizaron contra su exesposo Martín Insaurralde por un presunto enriquecimiento ilícito. En ese marco, alejada de las cámaras de televisión, la modelo tomó la decisión de dedicarse a otro tipo de negocios.

“Jésica decidió importar ropa de marcas de lujo deportiva y las va a vender a través de otra cuenta de Instagram. Además hay otro rubro: va a traer cremas coreanas, que ahora son furor en el tema de la cosmética”, reveló Fernanda Iglesias sobre el futuro laboral de la exconductora de La Peña de Morfi.

En ese sentido, la panelista de televisión dejó en claro que Cirio no está bajo el umbral de la pobreza: “Ella es ambiciosa por eso cuando se tuvo que retirar de los negocios que estaba haciendo, no se quiso quedar quieta a pesar de que tiene mucho dinero”.

El domingo 11 de octubre, la modelo fue mamá de Kimi, su primer hijo junto a su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino. El nacimiento tuvo lugar mediante una cesárea en el Sanatorio Otamendi y el pequeño pesó 2,950 kilos.

De esta forma, la pareja comienza una nueva etapa familiar después de haber anunciado el embarazo en abril de este año. La información se conoció a través de Ángel de Brito, quien utilizó su cuenta en X para compartir los primeros detalles de la llegada del bebé.

Cabe señalar que la modelo ya era madre de Chloe, de 9 años, fruto de su relación con Insaurralde, y ha aparecido ocasionalmente en campañas infantiles junto a ella y en contenidos familiares compartidos en redes sociales.