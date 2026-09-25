Tras la amenaza a Homero Pettinato, Sofía Gonet está con custodia policial y botón antipánico

La creadora de contenido Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, habló sobre su presente tras denunciar por acoso a Hernán Bloquero, quien se presentó en el lugar de trabajo de su ex pareja Homero Pettinato para amenazarlo.

Así, luego del penoso episodio ocurrido en la puerta del streaming Olga, la influencer habló públicamente sobre la situación y sostuvo que el hombre la acosa sistemáticamente desde hace diez años.

Entonces, Gonet denunció a Bloquero y pidió que la causa sea llevada en lo penal.

A través de una publicación en la red social TikTok, habló acerca de su seguridad, dijo estar con custodia policial en todo momento y contó que su padre, a quien llamó 'patovica' con humor, está a su lado desde que trascendió la noticia.

“Tengo un guardaespaldas que me está siguiendo desde hace cuatro días, mi papá. Estoy siendo totalmente custodiada”, dijo al mostrarse en un video junto a su padre, quien se tomó el tiempo de acompañarla a sus trabajos y esperarla hasta que salga, dijo Sofía, al tiempo que agregó: “Tengo policías hasta cuando voy al baño, a ese nivel”, expresó sobre la citada custodia y agregó: “Vengo a la tele, tengo no sé cuánta seguridad. Voy a mi casa, tengo al policía en la puerta, al policía en la terraza, al policía en la puerta”.

De acuerdo con la información que trascendió, la denuncia fue radicada en la comisaría 14B, donde se dispuso la entrega de un botón antipánico y una consigna de seguridad para Gonet.

Por otra parte, el hombre, identificado como Claudio Hernán Di Carlo, fue imputado por amenazas simples y citado a indagatoria por la Justicia porteña por el episodio ocurrido en la puerta de Olga, en el que le hizo un gesto amenazante a Pettinato, tras reiteradas amenazas virtuales.

Finalmente, vale destacar que, la mencionada causa quedó a cargo del fiscal Federico Taramelli, de la Fiscalía N.º 6. Tras el intento fallido de la Policía por ubicar al acusado en su ciudad natal de Junín, la citación se realizó por vía telefónica.