Tras la separación, La Joaqui se muestra feliz con Tiago PZK: "No tengo nada que hablar del pasado"

La cantante de cumbia "La Joaqui" opinó sobre el comentario que Wanda Nara le hizo a su expareja, Luck Ra, en MasterChef Celebrity y, lejos de mostrarse afectada, se mostró feliz por cómo vive sus días ahora que está en pareja con el cantante de música urbana, Tiago PZK.

Así, la pareja de artistas fue interceptada por la prensa en el aeropuerto mientras volvían de un viaje de trabajo. La cantante negó haber visto el reality de cocina: "No, no vi nada, estuve desconectadita, detox tecnológico".

Sobre su relación con la conductora de MasterChef, con quien se rumoreaba mantuvieron un enfrentamiento en las grabaciones del reality, aseguró que dejaron sus diferencias atrás: "La amo. Tuvimos nuestros roces y, como ella es muy sincera, nos hemos juntado a charlar, a tomar el té y ahora somos muy amigas".

También, en ese contexto, se refirió a las versiones sobre infidelidad en su relación con Luck Ra y la pregunta que Wanda le hizo a su ex: "Jamás le fui infiel a nadie", sentenció. "Es su programa. Se están cagando de risa, déjenlo vivir su vida. Están jugando, o sea, hay que hacer humor de la realidad, ¿o no? Tragicomedia", continuó.

Alejada de la tristeza que expresó cuando su separación llegó a los medios, la Joaqui se mostró muy feliz y entusiasmada por su nuevo vínculo: "Obvio, estoy muy feliz y muy contenta, así que te imaginarás que no tengo nada que hablar del pasado".

Cualquier roce o pelea pública con su ex quedó en el pasado y sostuvo que solo tiene buenos deseos para él: "Cada uno siguió con su vida... La mejor, le deseo lo mejor igual".

Finalmente, enfrentó las múltiples críticas que recibió por haber entablado una relación a poco de finalizar su vínculo con el cuartetero, con una contundente frase: "Duelar no me inhabilita emocionalmente a continuar con mi vida. Uno puede aceptar que algo sucedió y continuar igual".