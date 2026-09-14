Tras ser mamá, Lady Gaga salió a pasear y ya la fotografiaron con su bebé

La superestrella del pop Lady Gaga tuvo a su primer hijo con su pareja Michael Polansky: la noticia se conoció este viernes, pero este fin de semana la diva salió de paseo y ya se enfrentó con los fotógrafos de siempre.

La cantante de 40 años, conocida por su éxito “Bad Romance” y cuyo nombre verdadero es Stefani Germanotta, comenzó su relación con Polansky en 2020, y en 2024 se comprometió con él.

La artista, a la que sus fans llaman cariñosamente “Madre Monstruo”, había hablado en los últimos años de su deseo de tener un hijo.