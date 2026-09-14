Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

Tras ser mamá, Lady Gaga salió a pasear y ya la fotografiaron con su bebé

Por Redacción

La superestrella del pop Lady Gaga tuvo a su primer hijo con su pareja Michael Polansky: la noticia se conoció este viernes, pero este fin de semana la diva salió de paseo y ya se enfrentó con los fotógrafos de siempre.

La cantante de 40 años, conocida por su éxito “Bad Romance” y cuyo nombre verdadero es Stefani Germanotta, comenzó su relación con Polansky en 2020, y en 2024 se comprometió con él.

La artista, a la que sus fans llaman cariñosamente “Madre Monstruo”, había hablado en los últimos años de su deseo de tener un hijo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?