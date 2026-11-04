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Tras su show en La Plata, Fito Páez agotó entradas en Rosario y suma otra fecha

Foto: Agustín Dusserre

Por Redacción

Después de su presentación en el Hipódromo de La Plata, Fito Páez regresa a su ciudad natal para despedir el año con todo. En Rosario, el músico agotó en apenas 20 minutos las entradas para su show del 19 de diciembre en el Anfiteatro Municipal y anunció una segunda función para el día siguiente.

La expectativa por volver a ver a Fito en su ciudad natal fue tal que las localidades para la primera presentación se terminaron en tiempo récord. Frente a la demanda, se confirmó una nueva fecha para el sábado 20 de diciembre, cuyas entradas ya se encuentran disponibles a través de allaccess.com.ar.

El anuncio de las nuevas fechas en Rosario llega después de su presentación en el Hipódromo de La Plata, donde el pasado sábado Páez cerró su Sale el Sol Tour con una noche inolvidable ante el público platense.

Su paso por la Ciudad dejó una nueva postal de su vínculo con el público local y anticipó lo que sucedería poco después en Rosario: una respuesta multitudinaria que volvió a confirmar la vigencia de un artista que hace tiempo se ganó su lugar en el Olimpo del rock nacional.

Con dos fechas en el Anfiteatro Municipal y una primera función agotada en apenas 20 minutos, Fito vuelve a demostrar que su música atraviesa generaciones y que la expectativa por sus conciertos sigue intacta.

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