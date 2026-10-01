Tras una denuncia de un taxi boy, detuvieron al actor Maxi Ghione

El actor argentino Maximiliano “Maxi” Ghione fue detenido en la tarde noche del martes en el marco de una investigación a raíz de una denuncia por privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas.

La detención se concretó luego de un allanamiento realizado en una propiedad ubicada en Lehmann, provincia de Santa Fe, en donde Ghione vive y además tiene un emprendimiento de gastronomía.

Durante el procedimiento, la Policía de Investigaciones secuestró al menos ocho armas de fuego, las cuales se sumarán a la causa. De hecho, la investigación comenzó debido a una denuncia de un taxi boy por supuestas amenazas con armas de fuego, lo cual llevó a la actuación del fiscal Juan Manuel Puig perteneciente al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Sunchales

Tras el allanamiento, el actor quedó detenido y fue llevado a Rafaela, donde se encuentra a disposición de la Justicia.