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Tras una denuncia de un taxi boy, detuvieron al actor Maxi Ghione

X (@elpaisuy)

Por Redacción

El actor argentino Maximiliano “Maxi” Ghione fue detenido en la tarde noche del martes en el marco de una investigación a raíz de una denuncia por privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas.

La detención se concretó luego de un allanamiento realizado en una propiedad ubicada en Lehmann, provincia de Santa Fe, en donde Ghione vive y además tiene un emprendimiento de gastronomía.

Durante el procedimiento, la Policía de Investigaciones secuestró al menos ocho armas de fuego, las cuales se sumarán a la causa. De hecho, la investigación comenzó debido a una denuncia de un taxi boy por supuestas amenazas con armas de fuego, lo cual llevó a la actuación del fiscal Juan Manuel Puig perteneciente al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Sunchales

Tras el allanamiento, el actor quedó detenido y fue llevado a Rafaela, donde se encuentra a disposición de la Justicia.

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