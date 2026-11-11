Tras una internación complicada, Carmen Barbieri recibió el alta

Carmen Barbieri recibió el alta médica ayer luego de permanecer varios días internada en la Clínica Zabala por una infección urinaria que derivó en una inflamación renal, mientras que durante su estadía también se confirmó que tenía COVID-19.

La mejoría había sido confirmada por Juan Curubeto, abogado y representante de la artista, que explicó que los médicos debían completar una serie de controles para constatar que estaba apta para recibir el alta. Durante la internación, Barbieri recibió medicación por vía intravenosa y permaneció bajo observación médica.

Sobre sus problemas respiratorios, Curubeto señaló que, de acuerdo con el equipo médico, la infección no habría afectado los pulmones. También dijo que algunos rastros detectados estarían vinculados con el cuadro gripal que la conductora había atravesado anteriormente.