Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

Tras “Visionquest”, ¿el Universo Cinematográfico de Marvel llega a su fin?

Por Redacción

A semanas del estreno de “Avengers: Doomsday”, “VisionQuest” encendió las alarmas. La serie de Disney+ que retoma a Visión (Paul Bettany) tras “WandaVision” cerró su cuarto episodio con un giro inquietante: para vencer a Yocasta, el androide le cede el control de su cuerpo a Ultrón (James Spader), que vivía alojado en su mente, y el villano no tarda en traicionarlo.

Los fanáticos enseguida trazaron el paralelo con “What If...?”, donde un Ultrón con ese mismo cuerpo exterminaba a la humanidad, se hacía con las Gemas del Infinito y arrasaba con toda vida orgánica hasta toparse con el Multiverso. Que Marvel ya haya mostrado ese desenlace como posible vuelve más amenazante la escena. Con “Doomsday” a poco más de un mes del final de la serie, la pregunta es si Ultrón terminará sumándose al Doctor Doom...

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?