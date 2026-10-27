Tras “Visionquest”, ¿el Universo Cinematográfico de Marvel llega a su fin?

A semanas del estreno de “Avengers: Doomsday”, “VisionQuest” encendió las alarmas. La serie de Disney+ que retoma a Visión (Paul Bettany) tras “WandaVision” cerró su cuarto episodio con un giro inquietante: para vencer a Yocasta, el androide le cede el control de su cuerpo a Ultrón (James Spader), que vivía alojado en su mente, y el villano no tarda en traicionarlo.

Los fanáticos enseguida trazaron el paralelo con “What If...?”, donde un Ultrón con ese mismo cuerpo exterminaba a la humanidad, se hacía con las Gemas del Infinito y arrasaba con toda vida orgánica hasta toparse con el Multiverso. Que Marvel ya haya mostrado ese desenlace como posible vuelve más amenazante la escena. Con “Doomsday” a poco más de un mes del final de la serie, la pregunta es si Ultrón terminará sumándose al Doctor Doom...