Martita Fort se convirtió en uno de los personajes del año. Su participación en “MasterChef Celebrity”, sumado a su paso cada vez más firme en el mundo del espectáculo, la convirtieron en una heredera nata de su padre, Ricardo, de quien se cumplieron ayer 13 años de su muerte.

“Cuánto daría por un abrazo más”, escribió Martita, ayer, en sus redes sociales, sobre una foto en la que se la ve junto a su padre y su hermano mellizo, Felipe. Los tres están compartiendo una torta de cumpleaños y se los ve muy felices.

“Gracias por todo lo que me enseñaste, por los valores que me dejaste y por enseñarme a seguir adelante. Mucho de lo que soy hoy es gracias a vos”, agregó la joven y carismática heredera del imperio chocolatero.

Y resumió: “ La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte”.