Tremenda revelación de Marta Fort: "Despilfarro 100.000 dólares mensuales en pelotudeces" 

Sin dudas, Marta Fort empieza a ganar terreno en el mundo del espectáculo. Allí, su participación en MasterChef Celebrity se convirtió en una de las puertas de entrada a la televisión.

Cada una de sus intervenciones genera repercusiones y la comparan con una versión femenina de su papá, el recordado Ricardo Fort.

Pero, esta vez, la joven sorprendió durante una charla de streaming, donde reveló cuánto dinero gasta por mes.

Al dar la cifra, hizo una aclaración: hay momentos del año en los que sus gastos son todavía más elevados.

Así, la conversación derivó en sus hábitos de consumo.

Con una sonrisa, Marta anticipó: “Es fuerte. Es muy fuerte, es un muy grande número”. Y enseguida fue al punto: “Seis cifras. 100 mil dólares”.

El dato sorprendió a todos y, cuando la influencer aclaró: “100 mil, pero en gastos. No cuento el día que me compro un auto, esto o lo otro”.

“Yo hablo de un mes de gastos solo en pelotudeces. Así de despilfarro”, cerró Marta al referirse a su economía.