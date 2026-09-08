Tres nombres claves en Harry Potter: HBO confirmó a los actores que interpretarán a Dobby, Ginny Weasley y Tom Riddle

La nueva versión de Harry Potter sigue tomando forma y HBO acaba de revelar tres incorporaciones que prometen dar que hablar.

La producción de la segunda temporada ya está en marcha y finalmente se conoció quiénes serán los actores que interpretarán a Dobby, Ginny Weasley y Tom Riddle.

Lenny Rush será el encargado de interpretar a Dobby, uno de los personajes más queridos de la historia.

Por su parte, Bonnie Hill se sumará como Ginny Weasley, mientras que Billy Barratt interpretará a Tom Riddle, un nombre que resulta especialmente significativo dentro de la historia de Harry Potter.

Vale destacar que, la segunda temporada también contará con Kit Harington como Gilderoy Lockhart, otro de los nombres que ya había sido anunciado para esta nueva etapa de la serie.

Recordemos que, la mencionada serie está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

El elenco también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid, entre otros.

Por último, bueno es saber que, se trata de una producción de HBO en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, con J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman también como productores ejecutivos.