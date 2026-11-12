Tristeza: murió Jorge Juan Montejo, el comediante que inmortalizó a “Paolo el Rockero”

Sin dudas, el humor y el espectáculo argentino despiden a una de sus figuras más singulares y queridas de las décadas del 80 y 90.

Jorge Juan Montejo, el actor e imitador que personificó al legendario “Paolo el Rockero”, falleció en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal, donde permanecía internado desde hacía varios días batallando contra un cuadro de pulmonía y complicaciones en su salud.

Nacido el 16 de enero de 1958 en Tandil, Montejo dio sus primeros pasos artísticos a comienzos de los años 80.

Así, la génesis de su personaje más célebre surgió a partir de una aguda observación de los jóvenes de la época.

Sin vueltas, Jorge Montejo compró una peluca larga con trencitas en la calle Libertad, le sumó una vincha y un gorro andino, y bautizó al personaje como Paolo porque sentía que "pegaba con la cara".

La consagración definitiva llegó en 1986 gracias a Juan Alberto Badía, quien lo incorporó a la apertura de Badía & Cía. Fue el propio conductor quien decidió bautizarlo como “el Rockero”, bajo una premisa premonitoria: "los hippies se van a extinguir, pero los rockeros no".

Tras el fenómeno televisivo con Badía, Montejo llevó sus delirantes monólogos a programas como Feliz Domingo, De carne somos, El gordo y el flaco, VideoMatch, Siempre sábado y, años más tarde, Peligro sin codificar. Además, desplegó su versatilidad con creaciones como María Pía "la cheta", Goyo "el gaucho heavy metal" y el Capitán Bohemia.

En la pantalla grande, su estampa quedó grabada para siempre en la comedia argentina, en especial por su rol en Los bañeros más locos del mundo (1987) —donde protagonizó la inolvidable escena de la silla de ruedas cayendo por la rampa—, Los matamonstruos en la mansión del terror (1987), Extermineitors IV: Como hermanos gemelos (1992) y, décadas después, Bañeros 4: Los rompeolas (2014).

Pero, detrás del éxito arrollador y los aplausos, Montejo libró duras batallas personales. En la década del noventa, a raíz de una desilusión amorosa y una profunda depresión, cayó en el consumo de drogas y sufrió severas crisis emocionales.

Vale recordar que, fue diagnosticado con trastorno bipolar y maníaco depresivo con episodios de delirio místico, lo que motivó internaciones psiquiátricas en centros de salud como el Hospital Borda y el Ramos Mejía.

En ese período también debió lidiar con el impacto de que en dos oportunidades, en 2004 y 2011, lo dieran falsamente por muerto en los medios, una noticia errónea que complicó sus contrataciones laborales porque el público creía que quien se presentaba era un doble.

Por último, con el apoyo de su familia y en especial de su hijo Juan, Montejo se instaló nuevamente en Tandil, donde llevó una vida tranquila y continuó activo a través de publicidades locales, videos en redes sociales y presentaciones en fiestas privadas.