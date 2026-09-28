U2 volvió a su escuela e improvisó un show de éxitos

U2 regresó a la escuela para ofrecer una clase sorpresa de rock and roll en el lugar donde se formó hace medio siglo. La banda interpretó a toda velocidad un repertorio de siete canciones, incluido un bis de “With or Without You”, ante cientos de estudiantes en el patio de la Mount Temple Comprehensive School, en Dublín, y ante otras personas que se enteraron del concierto o tuvieron la suerte de estar lo bastante cerca como para escucharlo.

“Nos escapamos del laboratorio; ¿cómo va el experimento para ustedes?”, dijo Bono, mientras señalaba las aulas de ciencias. La banda comenzó en la escuela hace 50 años, cuando Larry Mullen, de 14 años, publicó una nota en un tablón de anuncios que decía: “Baterista busca músicos para formar una banda”.