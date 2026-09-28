Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

U2 volvió a su escuela e improvisó un show de éxitos

Por Redacción

U2 regresó a la escuela para ofrecer una clase sorpresa de rock and roll en el lugar donde se formó hace medio siglo. La banda interpretó a toda velocidad un repertorio de siete canciones, incluido un bis de “With or Without You”, ante cientos de estudiantes en el patio de la Mount Temple Comprehensive School, en Dublín, y ante otras personas que se enteraron del concierto o tuvieron la suerte de estar lo bastante cerca como para escucharlo.

“Nos escapamos del laboratorio; ¿cómo va el experimento para ustedes?”, dijo Bono, mientras señalaba las aulas de ciencias. La banda comenzó en la escuela hace 50 años, cuando Larry Mullen, de 14 años, publicó una nota en un tablón de anuncios que decía: “Baterista busca músicos para formar una banda”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?