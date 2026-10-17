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U2 vuelve a la Argentina: ¿Cuánto cuestan las entradas?

Por Redacción

Después de casi una década, U2 regresará a la Argentina con dos recitales en el estadio River Plate, previstos para el 23 y el 25 de marzo de 2027. Los shows formarán parte de The Greatest Show on Earth World Tour, la nueva gira mundial de la banda irlandesa, que contará con Beck como invitado especial.

Uno de los datos más esperados por los fanáticos es el precio de las entradas. Según los valores difundidos, los tickets arrancan en $120.000 y llegan hasta $700.000, sin incluir los cargos por servicio. La ubicación más económica es la general alta Sívori, mientras que el sector Red Zone tiene el valor más elevado. La venta general se habilitará el jueves 22 de octubre a las 10 horas.

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