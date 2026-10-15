U2 vuelve a la Argentina

Los fanáticos argentinos de U2 podrán verlos otra vez en la Argentina ya que la banda irlandesa anunció hoy dos shows en el país, en el marco de la gira "Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth" que realizará en 2027.

Según la información publicada en su cuenta en Instagram, las presentaciones serán el 23 y 25 de marzo en el estadio de River.

"The Greatest Show On Earth World Tour", en apoyo al próximo álbum de la banda "Carnaval De Luz", comenzará en Ciudad de México el 23 de febrero de 2027 con Beck como invitado especial, con shows también anunciados para San Pablo y Buenos Aires, las únicas tres ciudades de América Latina que la gira visitará el próximo año.