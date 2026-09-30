Un actor de La Plata denunciado por el supuesto secuestro de un taxiboy

El actor de La Plata Maximiliano «Maxi» Ghione fue detenido este martes en el marco de una investigación a raíz de una denuncia por privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas.

Según fuentes policiales, la detención se concretó luego de un allanamiento realizado en una propiedad ubicada en Lehmann, provincia de Santa Fe, donde Ghione vive y además tiene un emprendimiento de gastronomía.

Durante el procedimiento, la Policía de Investigaciones secuestró al menos ocho armas de fuego, las cuales se sumarán a la causa. De hecho, la investigación comenzó debido a una denuncia por supuestas amenazas con armas de fuego, lo cual llevó a la actuación del fiscal Juan Manuel Puig, perteneciente al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Sunchales.

Tras el allanamiento, el actor quedó detenido y fue llevado a Rafaela, donde se encuentra a disposición de la justicia.

La investigación continúa y se aguarda que avancen las actuaciones para saber con precisión qué pasó en la vivienda y cuál fue la participación del actor. Más adelante, se conocerá la imputación contra Ghione y las medidas que tomará la fiscalía.

MAXIMILIANO GHIONE

Maximiliano Ghione nació en nuestra ciudad en el año 1973 y cuenta con una importante trayectoria como actor, director y docente. Trabajó en televisión en programas como Montecristo, Casi Ángeles y La 1-5/18. También participó en películas como Aterrados, Roma y Cenizas del paraíso e hizo teatro.

Sin embargo, en los últimos años decidió irse de Buenos Aires e instalarse en Lehmann, una localidad ubicada a pocos kilómetros de Rafaela, Santa Fe, donde se dedicó a la gastronomía con la apertura de un bodegón.