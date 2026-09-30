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Un actor de La Plata denunciado por el supuesto secuestro de un taxiboy

La detención se produjo tras un allanamiento en la vivienda del actor ubicada en la provincia de Santa Fe. Se secuestraron al menos ocho armas de fuego.

Por Redacción

El actor de La Plata Maximiliano «Maxi» Ghione fue detenido este martes en el marco de una investigación a raíz de una denuncia por privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas.

Según fuentes policiales, la detención se concretó luego de un allanamiento realizado en una propiedad ubicada en Lehmann, provincia de Santa Fe, donde Ghione vive y además tiene un emprendimiento de gastronomía.

Durante el procedimiento, la Policía de Investigaciones secuestró al menos ocho armas de fuego, las cuales se sumarán a la causa. De hecho, la investigación comenzó debido a una denuncia por supuestas amenazas con armas de fuego, lo cual llevó a la actuación del fiscal Juan Manuel Puig, perteneciente al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Sunchales.

Tras el allanamiento, el actor quedó detenido y fue llevado a Rafaela, donde se encuentra a disposición de la justicia.

La investigación continúa y se aguarda que avancen las actuaciones para saber con precisión qué pasó en la vivienda y cuál fue la participación del actor. Más adelante, se conocerá la imputación contra Ghione y las medidas que tomará la fiscalía.

MAXIMILIANO GHIONE

Maximiliano Ghione nació en nuestra ciudad en el año 1973 y cuenta con una importante trayectoria como actor, director y docente. Trabajó en televisión en programas como Montecristo, Casi Ángeles y La 1-5/18. También participó en películas como Aterrados, Roma y Cenizas del paraíso e hizo teatro.

Sin embargo, en los últimos años decidió irse de Buenos Aires e instalarse en Lehmann, una localidad ubicada a pocos kilómetros de Rafaela, Santa Fe, donde se dedicó a la gastronomía con la apertura de un bodegón.

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