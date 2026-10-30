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Un cuento de hadas: filtraron detalles del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Por Redacción

Ya llega. Tini Stoessel y Rodrigo de Paul siguen en plena organización de su casamiento, que será el próximo 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz.

Recordemos que, ya salió a la luz la invitación sencilla con una flor de loto como protagonista.

Pero, ahora en la tele filtraron todo lo que la artista tiene preparado.

“Están en las últimas de todo. Ella lo escribió como si fuera un show, tiene una temática muy particular y se basó en tres películas”, contó Yanina Latorre. Similar a lo que hizo Taylor Swfit con el suyo con Travis Kelce, tendrá una ambientación especial, con todos los detalles bien pensados.

“Las tres películas los identifican a ellos por su historia de amor y ella se siente identificada con una de las protagonistas por el tipo de vida. Entonces, con esta heroína va a ser la entrada. Va a ser como estar en Disney, muy Tini. De todo se va a ocupar ella”, relató Yanina Latorre. Según la conductora, ella se puso al hombro el diseño como si fuera Futttura.

Finalmente, aun continúan las especulaciones sobre la posible presencia de los padres de Tini Stoessel en el casamiento.

Según los rumores en la tele, ellos y su hijo, Francisco, se irían de viaje en la misma fecha para evitarlo. Incluso, la cantante habría querido entrar con su abuela, pero se negó por todo el escándalo familiar.

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