Un jugador de la Selección tiene como sueño ir a un recital en vivo de una banda platense: "Me encantaría"

Joaquín Panichelli, jugador de Selección y del Racing de Estraburgo, habló de sus gustos musicales durante su stream y sorprendió al contar cuáles son las bandas y artistas que más disfruta escuchar, con una particular preferencia por el rock nacional.

Ante una consulta sobre qué grupos le gustaría ir a ver en vivo, el futbolista, mientras se recupera de una fuerte lesión, armó su propio podio y mencionó a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Los Gardelitos y Sueño de Pescado como sus principales elecciones.

“Sueño de Pescado me gusta mucho y no pude ir nunca”, contó Panichelli al referirse a la banda de La Plata. La misma se fundó en 2013 y ya lleva seis discos, creada por el ya fallecido Juan Manuel Calabró, "Guachi", y Manuel Rodríguez. Componen el grupo Gaston Laganá, Luciano Manso y Tobías Moretti.

Además de esas tres bandas, el jugador también mencionó entre sus gustos a Wos y Pity Álvarez. Así, cuando le preguntaron puntualmente qué bandas elegiría para ver en vivo, el top de Panichelli quedó conformado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Los Gardelitos y Sueño de Pescado.