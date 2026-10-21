Un micro que trasladaba fanáticas de BTS se prendió fuego y quedaron varadas bajo la lluvia

Una pasajera denunció en redes sociales que el colectivo de la empresa Ruta 360 sufrió un incendio cuando trasladaba a un grupo de ARMY, como se conoce a las fanáticas y los fanáticos de BTS, que viajaban para ver al grupo surcoreano en La Plata. Según su relato, quedaron varados sobre la avenida General Paz durante horas, sin una solución para continuar el viaje.

La llegada de BTS a La Plata también estuvo marcada por la denuncia de integrantes de ARMY que viajaban hacia el show y quedaron varados en medio de la lluvia. A través de las redes sociales, una joven aseguró que el micro de la empresa Ruta 360 se prendió fuego y que, tras el incidente, no recibieron una respuesta para continuar el trayecto.

“Se prendió fuego el micro y nos dejaron tirados en la General Paz bajo la lluvia”, expresó la usuaria, que pidió difundir lo ocurrido para alertar a otras personas que todavía debían regresar a sus casas después del recital.

La denunciante también contó que la lluvia les arruinó el outfit que habían preparado especialmente para ver a BTS, además del maquillaje, los freebies —regalos que las fans intercambian entre sí— y los banners que llevaban para compartir con otras integrantes de ARMY.

Según su testimonio, las pasajeras estuvieron durante horas a la espera de una solución. También afirmó que no les abrían la puerta del vehículo y que no tenían garantías de que enviaran otra unidad para completar el traslado.

La joven agregó que el servicio contratado no cumplía con las condiciones prometidas. De acuerdo con su denuncia, el colectivo no tenía baño y presentaba asientos rotos y suciedad. Además, sostuvo que había personas que viajaban paradas debido a una presunta sobreventa de pasajes.

La denuncia de ARMY tras el viaje para ver a BTS

El episodio generó malestar entre las pasajeras, que habían organizado el traslado para asistir al recital del grupo surcoreano en el Estadio Único de La Plata.

En su publicación, la denunciante contó que el incidente y la lluvia afectaron los preparativos que habían organizado para el espectáculo, desde la ropa y el maquillaje hasta los regalos y carteles que llevaban para la ocasión.

La joven difundió el reclamo en redes sociales y pidió compartirlo para alertar a otras personas que pudieran necesitar transporte al finalizar el show y regresar a sus hogares.

Hasta el momento, los hechos y las condiciones del servicio corresponden al relato de la pasajera. No se cuenta con información sobre una respuesta de la empresa Ruta 360 ni sobre las circunstancias en las que se habría producido el incendio.