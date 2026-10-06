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Un nuevo parte: cómo sigue la salud de MIrtha

Por Redacción

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y el centro médico emitió un nuevo parte médico que no reveló grandes cambios en la evolución diaria de la diva, ya que indicó que “sigue evolucionando favorablemente”.

“La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico”, señaló el parte médico de la entidad y, aunque en el comunicado anterior ya se refería al regreso de Mirtha a su hogar, en esta oportunidad, el escrito remarcó que la diva sigue en “una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”.

Nuevamente, el texto firmado por el director médico, Enrique Echagüe, sostuvo: “De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”.

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