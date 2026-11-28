El fenómeno del streaming musical “Un poco de ruido” tuvo un año consagratorio con el salto al estadio de Vélez en donde vivieron una jornada histórica, demostrando lo mucho que el programa creció a lo largo de los últimos tres años, partiendo de un espacio en donde se revalorizó la cumbia, a un lugar en donde distintos géneros y artistas se hacen presentes para compartir un momento musical único.

El grupo que conforman Pinky, Damo y DJ Pipo llega hoy a la Ciudad para encabezar una nueva edición de “Noches capitales” en el Hipódromo platense. “Vamos con alrededor de más de 15 artistas que nos van a acompañar en la noche, así que va a ser un show largo, la gente de La Plata que vaya preparada, con los pies descansados, con las palmas, con ganas... Que los más 30 duerman siesta”, adelantaron a EL DIA.

“Prometemos más de 4 horas de show”, resaltó Pinky de cara al evento de esta noche, al tiempo que DJ Pipo remarcó que el público platense no les es ajeno: “Sabemos que están re locos, hemos ido y sabemos cómo le gusta la cumbia a la gente de La Plata y si bien nunca fuimos con ‘Un poco de ruido’, nosotros sí conocemos muy bien el público platense. Estamos con algunas fichitas puestas que creemos que la gente va a disfrutar muchísimo”.

El grupo no reveló cuáles serán los artistas que los acompañarán en una jornada a puro baile, pero sí adelantaron que “va a haber música de la que te vas a enamorar, por ejemplo, o que te va a dar sed. También vas a volver a los 90 en algún momento... mucha nostalgia”, dijeron.

Poner en valor a la cumbia

“Un poco de ruido” arrancó en noviembre de 2023 como un proyecto de streaming dedicado a la cumbia argentina. La idea del grupo era generar un espacio distendido en donde se pudiera revivir la esencia del género con charlas y zapadas. Se trató de una idea que fue encontrando su nicho y fue creciendo rápidamente, permitiéndoles a Pinky, Damo y DJ Pipo poner en valor a artistas que marcaron a generaciones y luego sumar a otros músicos de otros géneros más urbanos.

“Nosotros que venimos llevando la bandera de la cumbia hace mucho tiempo, sabemos que siempre fue bastardeada, que fue menospreciada, que siempre escuchamos la frase: ‘Ah, es fácil la cumbia, cualquiera hace cumbia’. Y realmente lo hemos comprobado que no. Con los primeros stream, la gente empezó a recordar, se le activó la nostalgia y empezó a ver a los artistas, y realmente fue valorar el capital de talento que había en la movida tropical. Así que la verdad que es uno de los grandes logros, el poner a la cumbia donde realmente se merecía”, destacaron.

En este sentido, el grupo recordó que por el programa, que se emite todos los miércoles de 21 a 23 horas, han pasado artistas que tienen carreras de más 20 años y si bien no dejaron de estar activos, no tienen la difusión que se merecen.

Soñar con más

A pesar del gran salto que dieron en tres años de proyecto, los streamers reconocen que asimilaron los cambios de forma paulatina. “Cada paso que damos estamos muy firmes sobre de él y contentos de los resultados que logramos”, dijo Pinky.

Pensando en lo que viene y sobre los músicos con los que sueñan colaborar, el grupo se mantiene humilde, valorando el camino recorrido con el que se siguen sorprendiendo: “Artistas icónicos de la Argentina están pasando por la mesa ‘Un poco de ruido’ y no solamente argentinos, sino que ya tuvimos la posibilidad de tener muchos artistas internacionales y eso te abre un poquito la puerta para eh soñar un poco más allá”, reconocen. “Muchas de las cosas que sí visualizamos pudimos hacerlas, pero muchas de las cosas que no visualizamos pasaron igual y nos terminaron sorprendiendo”, agregó Damo, quien también se animó a dar algún nombre concreto: “Pienso en Don Omar, en Nicky Jam que hace poquito nos comentó un reel…”.

De esta manera, “Un poco de ruido” trabaja en la producción de los programas que se vendrán y también en los festivales en los que se presentarán en el verano, entre ellos, el Lollapalooza, una sorpresa para el grupo, ya que se trata de un festival internacional en el que el género de la cumbia no suele estar contemplado. “Mucha gente también nos pide shows, nos piden hacer más Movistar, más Vélez, y es algo que también obviamente nos encantaría hacer a nosotros y ojalá se pueda dar pronto”, cerraron.