"Un referente fundamental de nuestra historia": Los Palmeras despidieron a Marcos Camino

Desde las redes oficiales de Los Palmeras confirmaron el fallecimiento de Marcos Camino y compartieron un comunicado para despedir a uno de los integrantes fundamentales de la historia del grupo.

“Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino”, comienza el mensaje. Luego, la banda expresó:

“Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”.

En el mismo comunicado, acompañaron a sus seres queridos y pidieron respeto por la intimidad de la familia, además de prudencia y responsabilidad en la difusión de la información. Finalmente, agradecieron las muestras de cariño y acompañamiento.