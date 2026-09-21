“Un show más”: la serie de culto regresa con más delirio y “lucha humana”

“Un show más” ha regresado: la serie sobre dos mejores amigos, Mordecai, un pájaro y Rigby, un mapache, que trabajan en un parque y hacen todo para no trabajar, dando lugar a todo tipo de surrealistas aventuras, terminó tras 8 temporadas y una película en 2017, y terminó de manera bastante conclusiva… pero todo vuelve. Así que Cartoon Network le propuso una vuelta más a su creador, JG Quintel, y él confiesa que “mi primera reacción fue un no rotundo”.

Es que, dice en diálogo con EL DIA, “lo terminamos, y no fue un final fácil de realizar, pero se sintió completo. Y también sentía que no podía continuar: Pops (el jefe de los protagonistas) era una parte integral del show, se sacrificó a sí mismo… Si no estaba él, no iba a ser lo mismo.”

Entonces surgió una idea con el canal: “Al final de la octava temporada, vemos que Pops está viendo la serie en una videocasetera, en el Más Allá. Y si está allá arriba, y tiene una cinta de todo ‘Regular Show’... ¿que pasaría si hubiera más cintas?”

Así nació “Las cintas perdidas”, nueva temporada de 38 episodios que estrenó su primera parte en mayo y se encuentra estrenando ahora su segunda parte (pueden verse por HBO Max). La idea es sencilla: entre los videos de Pops hay historias que no se contaron, aventuras que se insertan en la cronología original del show. “Eso nos permitía escribir episodios para cualquier era del show, y eso era excitante: hace 8 años ya habíamos terminado el programa, y teníamos mucha más experiencia de vida e ideas para explorar”, dice Quintel.

Es el regreso de la serie tras 9 años, ya consagrada como clásico de culto, un refrescante cambio de ritmo, con su humor bizarro y sus personajes extraños, respecto a otras animaciones presentes en la tevé entonces y ahora. La serie tuvo gran recepción mientras se emitía, pero hoy tiene legiones de seguidores de varias generaciones. “Con el streaming, la gente descubrió más fácil la serie, chicos que ni habían nacido cuando empezamos se lo vieron todo y se lo conocen de memoria, padres que lo vieron de chicos se lo muestran a sus hijos… Eso es hermoso”, dice Quintel. Sin embargo, confiesa que durante mucho tiempo “no nos dimos cuenta lo que teníamos”.

“El costado ‘slacker’ de las personas siempre va a estar, porque todo el mundo quiere estar tranquilo, pasarla bien, pero la responsabilidad siempre va a estar”

JG Quintel,

creador de “Un show más”

Hoy, sin embargo, está clara la huella que ha dejado “Un show más”, un fenómeno cultural dinámico y audaz. “Creo que la clave ha sido cómo manejamos los personajes, la riqueza de sus vidas. Empieza como dos amigos que en lugar de hacer su trabajo hacen pavadas, que para mí es inmediatamente gracioso y reconocible. Sobre todo para los chicos, uno de chico ha estado muchas veces en la situación donde alguien te dice qué tenés que hacer, pero ellos querrían hacer algo más divertido. Pero a medida que la serie avanzó, los personajes evolucionaron, los vimos crecer. Como si fueran personas reales, pero dibujadas”.

SLACKERS HOY

Esa premisa, dos “slackers” salidos de los 90 que solo quieren divertirse, tenía mucho sentido en 2005, cuando se emitió la primera temporada de la serie. Sin embargo, el tiempo ha pasado, y entre los jóvenes esas ideas hedonistas y despreocupadas mutaron: hoy, entre los chicos, pregnan nociones ligadas al esfuerzo y el éxito, la cultura ha cambiado.

Pero Quintel no se preocupa: hay algo universal, dice, en eso que acá llamamos fiaca: “Creo que incluso la gente que puede permanecer motivada y trabajar duro puede entender a la gente que no lo consigue, y encontrar el humor en verlos luchar, como les pasa a Mordecai y Rigby: el aspecto de la lucha humana siempre va a estar ahí, el costado ‘slacker’ de las personas siempre va a estar, porque todo el mundo quiere estar tranquilo, pasarla bien, hacer lo que quieren hacer en ese momento, pero la responsabilidad siempre va a estar, y a menudo va a ser molesta para la mayoría”.

No es la única forma en que ha cambiado la época: también son tiempos de discursos más oscuros y radicales en todo el mundo. Pero la comedia, dice Quintel, contraataca. “Me encanta reír”, se ríe. “Mis programas preferidos de chico, me tenían que hacer reír, y era genial. Y quise hacer una serie donde pudieras sentarte y reírte. Tomar un descanso y divertirte. Hay algo muy valioso en la risa, especialmente si las cosas van mal: se siente bien reírse frente a eso”.

“Regular Show: Las cintas perdidas”. Nuevos episodios disponibles en HBO Max