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Un tiro en el pie: Michael Mann, herido en un campo de tiro, ya está bien

X (@TMZ)

Por Redacción

El cineasta Michael Mann resultó herido en un campo de tiro en Los Ángeles. No pasó a mayores, sin embargo: fue trasladado a un hospital, donde recibió tratamiento y fue dado de alta.

Mann sufrió lo que su representante describió como una lesión superficial después que un arma se disparara accidentalmente cuando estaba en una funda.

El cineasta de 83 años, responsable de clásicos del cine criminal como “Heat”, “Collateral” y “Thief”, al parecer ha sido un tirador experimentado de tiro al blanco durante décadas (cosa que, viendo sus películas, desde ya no sorprende), y el incidente ocurrió en un campo de tiro autorizado.

Mann sigue siendo muy activo en Hollywood a sus 80 años. Recientemente dirigió la película “Ferrari”, con Adam Driver (película que tuvo una recepción repartida entre la crítica), y está desarrollando la esperada secuela de “Heat”, cuyo rodaje se supone que comenzará a principios del próximo año.

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