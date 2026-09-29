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Una ex de Paul se niega a ver las películas de Los Beatles

Por Redacción

La ex prometida de Paul McCartney, Jane Asher, dice que no verá las biopics que se preparan sobre Los Beatles. El músico y la actriz mantuvieron una relación amorosa entre 1963 y 1968 y Paul incluso le dedicó algunos temas como “And I Love Her” y “I’m Looking Through You”.

Pero Asher se ha negado siempre a hablar de su relación, y ahora en una entrevista con The Telegraph dijo que “me hablaron del asunto, por supuesto, pero dije lo de siempre”, en referencia a su hermetismo en torno a su historia de amor con McCartney, anterior a la relación del músico con Linda McCartney.

A ella la interpreta Lucy Boynton, pero si bien admitió que “es hermosa”, agregó que “no veré las películas; si no, todo el mundo me preguntará qué me han parecido”.

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