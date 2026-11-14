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Una historia de Malvinas en 7 segundos: el premio que recibió una realizadora platense

Morena Flores obtuvo el reconocimiento a Mejor Película Argentina en el Festival Internacional de Cine en 7 Segundos (7SIFF) con El Juego de la Guerra, una producción que aborda las huellas del conflicto en los excombatientes.

Por Redacción

La realizadora platense Morena Flores fue distinguida con el premio a Mejor Película Argentina en la séptima edición del Festival Internacional de Cine en 7 Segundos (7SIFF), por El Juego de la Guerra, un cortometraje que aborda la Guerra de Malvinas y la experiencia de los excombatientes en apenas siete segundos.

El reconocimiento se entregó el pasado jueves durante la ceremonia de premiación realizada en el Centro Cultural 25 de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires. La edición aniversario del festival reunió más de 260 películas de distintos países y convocó a más de 1.000 participantes, entre argentinos y extranjeros.

La propuesta, realizada por Producciones ADN, formó parte de una competencia con una consigna particular: contar una historia completa en un tiempo extremadamente breve. Cada película debe durar exactamente siete segundos, a los que se agregan dos segundos de título y otros cuatro de créditos, para alcanzar una duración total de 13 segundos.

Además del premio obtenido por Flores, el festival reconoció trabajos en distintas categorías, entre ellas Mejor Película Extranjera, Mejor Película Estudiantil Argentina y Extranjera, Mejor Animación Argentina y Extranjera y Mejor Stop Motion.

Con El Juego de la Guerra, la realizadora platense logró condensar en unos pocos segundos una historia vinculada con la memoria de Malvinas y las marcas que dejó la guerra en quienes combatieron.

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