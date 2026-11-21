La música de Lisandro Aristimuño tendrá una nueva dimensión en La Plata con un espectáculo que buscará cruzar universos sonoros, romper prejuicios sobre el canto coral y generar un encuentro entre públicos diferentes. El lunes 23 de noviembre, a las 20, el Teatro Metro (4 entre 51 y 53) recibirá “Lisandro Aristimuño – Experiencia Coral”, una propuesta que reunirá al músico con tres agrupaciones vocales bajo la dirección de Juan Manuel Rocha.

El proyecto contará con Coral Nueva Voz, Coro Abril y Ars Activa, que llevarán distintas canciones del artista al terreno coral mediante arreglos de Paula Artigas y el acompañamiento de un ensamble instrumental eléctrico. Aristimuño, por su parte, se presentará en formato solista con una selección de su repertorio especialmente pensada para esta experiencia.

La iniciativa no solo apuesta a explorar nuevas sonoridades, sino también a utilizar la música como una herramienta de encuentro. Parte de lo recaudado será destinado a financiar un taller coral para niños y niñas en situación de vulnerabilidad social durante 2027.

Aristimuño y el desafío de llevar sus canciones al universo coral

La idea nació de una inquietud artística de Rocha, quien buscaba ampliar las posibilidades de la música coral y explorar su convivencia con otros lenguajes musicales. En diálogo con EL DIA, el director explicó que hacía tiempo tenía en mente combinar las voces con una sonoridad eléctrica.

“Venía pensando hace un tiempo poder combinarla a un sonido más eléctrico, en donde haya una tímbrica distinta que me parece que puede generar una propuesta diferente”, contó sobre el origen de la experiencia.

La obra de Aristimuño apareció como un terreno propicio para avanzar en esa búsqueda. Su discografía recorre diferentes estilos, climas y texturas, desde la canción de raíz folklórica hasta el rock, un abanico que permite trabajar con múltiples recursos vocales y construir versiones que conserven la identidad del artista, pero que al mismo tiempo propongan una escucha renovada.

“La música de Lisandro es particular y él dentro de toda su discografía presenta una variedad de estilos absolutamente abordables por un coro”, sostuvo Rocha. Y agregó: “Es un universo grande en donde poder husmear y abordar todos estos estilos con su identidad y trascendencia. Es un terreno súper fértil para poder hacer esta propuesta”.

El espectáculo tendrá dos “protagonistas musicales” que no buscarán competir, sino complementarse. La intención es que la voz y la interpretación de Aristimuño convivan con las posibilidades expresivas de las agrupaciones, en un intercambio que permita descubrir sus canciones desde otra perspectiva.

Tres coros, distintas identidades y un mismo escenario

Coral Nueva Voz, Coro Abril y Ars Activa aportarán sus propias características al espectáculo. Aunque las tres agrupaciones estarán bajo la dirección de Juan Manuel Rocha, cada una tiene un recorrido, una identidad y una forma de abordar la música.

Coral Nueva Voz se formó en La Plata en 2019, cuenta con alrededor de 30 integrantes y trabaja exclusivamente con música popular argentina y latinoamericana. Coro Abril, en tanto, celebra sus 21 años de trayectoria y desarrolla un repertorio a tres voces. Ars Activa es el proyecto más reciente: nació este año y tiene un perfil ligado a la música académica y clásica.

La convivencia de estos tres universos permitirá construir una propuesta diversa, pero con criterios interpretativos compartidos. Para Rocha, esa combinación es uno de los aspectos más interesantes de la experiencia.

“Particularmente, al ser yo el director de los tres coros, hay criterios interpretativos comunes, obviamente. Así que bueno, creo que eso le da una igualdad al abordaje del repertorio en sí. Pero también acá está bueno ver cierta diversidad en distintas propuestas corales”, explicó Rocha, quien considera que el formato también representa una oportunidad para mostrar el canto coral fuera de los circuitos habituales y acercarlo a espectadores que quizás nunca asistieron a una presentación de estas características.

La Plata y una tradición coral que busca nuevos públicos

La Ciudad cuenta con un movimiento coral activo, integrado por agrupaciones independientes, espacios de formación y una importante tradición musical. Rocha destacó que actualmente existen más de 60 coros en La Plata, además de instituciones universitarias dedicadas a la formación de directores y directoras.

Sin embargo, Experiencia Coral también plantea el desafío de salir de los escenarios y circuitos más tradicionales para encontrarse con otros espectadores. La elección de un teatro con perfil comercial forma parte de esa búsqueda y pretende mostrar que el canto coral puede dialogar con el rock, la música eléctrica y las propuestas contemporáneas.

En ese sentido, la intención es que el espectáculo funcione como una puerta de entrada para quienes desconocen las posibilidades de cantar en grupo y que la experiencia en el teatro despierte nuevas inquietudes. “Queremos que el público platense nos vea y diga: ‘Qué bueno que está cantar en un coro, voy a buscar alguno que esté cerca de mi casa’”, expresó el director, quien busca desarmar la idea de que la música coral está necesariamente asociada con repertorios clásicos o formatos solemnes.

El proyecto también tiene una dimensión social que atraviesa su concepción. Parte de los ingresos de la función se destinará a financiar un taller coral para niños y niñas en situación de vulnerabilidad durante 2027, con el objetivo de acercarles una experiencia artística y un espacio de participación colectiva.

“En un grupo coral uno encuentra un grupo de pertenencia, un equipo de trabajo, gente con objetivos comunes, en donde las diferencias se disipan y dependemos el uno del otro porque todos somos indispensables”, explicó.

El director también destacó la importancia de generar espacios en los que chicos y chicas puedan sentirse parte de una comunidad, desarrollar sus capacidades y encontrar en la música una forma de expresión. “Creo que en el coro la gente se siente valiosa”, cerró.